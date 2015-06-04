Sisi'nin kırmızı halıyla karşılanmasına tepki

Mısır’ın darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi resmi ziyarette bulunduğu Berlin’de Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Sisi protestolara neden olurken, bazı Alman siyasetçiler ve basın, kırmızı halıyla karşılanmasına tepki gösterdi. Alman basınına göre milyar dolarlık bir ön anlaşma ilişkilerde dönüm noktası oldu.

Merkel, Sisi ile bazı konularda farklı düşündüklerini belirterek, "Bunlardan biri de her ne sebepten olursa olsun hatta terör suçundan olsa dahi insanların ölüm cezası ile cezalandırılmamaları" dedi.

Başbakanlıkta, Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Sisi ile Mısır'da Müslüman Kardeşler ve muhalefet üyelerine verilen idam cezalarını görüştüklerini kaydederek, "Çok sayıda idam cezası var. Bize göre bunlar engellenmeli. Almanya idam cezasına karşı" dedi.

Öte yandan Sisi, bir gazetecinin "2 yıl önce sizin bugün durduğunuz yerde Mursi durmuştu. Ona karşı idam cezası kaldırılırsa memnuniyet duyar mısınız" şeklindeki sorusuna karşılık şunları kaydetti:



"Almanya ve Avrupa açısından idam cezalarıyla ilgili sorununu anlayabiliyorum. Ancak (Mursi'ye verilen idam cezası) kararın mahkemenin birinci aşamasında verildiğini vurgulamak istiyorum. Yani daha üst mahkemeler var. Bu konuda ne yapabileceğimi söylemek istemiyorum. Sürecin devam etmesine izin verelim. Ne olacağını zamanı geldiğinde göreceğiz"