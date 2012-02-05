-Merkel'den Sarkozy'ye seçim desteği PARİS (A.A) - 05.02.2012 - Fransız ve Alman ortak bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan Angele Merkel başkanlığında Pazartesi günü Paris'te toplanıyor. Fransız basını, toplantıyı, ''Avrupa'nın en güçlü ekonomisini yöneten Merkel'in, Sarkozy'ye seçimler öncesi verdiği sembolik siyasi destek olarak'' değerlendiriyor. Sarkozy, 2009 yılında düzenlenen seçimlerde Merkel'in seçim kampanyasına katılarak Alman lidere siyasi destek vermişti. İki lider akşam saatlerinde Fransız ve Alman televizyon kanallarında yayınlanacak programa birlikte iştirak edecek. Elysee Sarayı'nda düzenlenecek 14. ortak bakanlar kurulunun ana gündemini, avro bölgesi borç krizi oluşturuyor. Ortak bakanlar kurulu öncesi Sarkozy ve Merkel ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantında ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliği alanları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mali uyum ve şirketler için vergiler konusu da öncelikle ele alınacak konular arasında yer alıyor. Nicolas Sarkozy ve Angela Merkel'in önemli uluslararası son gelişmeleri de gözden geçirmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki son ortak bakanlar kurulu, 2010 yılı Aralık ayında Almanya'nın Fribourg kentinde gerçekleşmişti.