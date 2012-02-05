T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'den Sarkozy'ye seçim desteği PARİS (A.A)

05 Şubat 2012 17:51

-Merkel'den Sarkozy'ye seçim desteği PARİS (A.A) - 05.02.2012 - Fransız ve Alman ortak bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan Angele Merkel başkanlığında Pazartesi günü Paris'te toplanıyor. Fransız basını, toplantıyı, ''Avrupa'nın en güçlü ekonomisini yöneten Merkel'in, Sarkozy'ye seçimler öncesi verdiği sembolik siyasi destek olarak'' değerlendiriyor. Sarkozy, 2009 yılında düzenlenen seçimlerde Merkel'in seçim kampanyasına katılarak Alman lidere siyasi destek vermişti.  İki lider akşam saatlerinde Fransız ve Alman televizyon kanallarında yayınlanacak programa birlikte iştirak edecek. Elysee Sarayı'nda düzenlenecek 14. ortak bakanlar kurulunun ana gündemini, avro bölgesi borç krizi oluşturuyor. Ortak bakanlar kurulu öncesi Sarkozy ve Merkel ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantında ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliği alanları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mali uyum ve şirketler için vergiler konusu da öncelikle ele alınacak konular arasında yer alıyor. Nicolas Sarkozy ve Angela Merkel'in önemli uluslararası son gelişmeleri de gözden geçirmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki son ortak bakanlar kurulu, 2010 yılı Aralık ayında Almanya'nın Fribourg kentinde gerçekleşmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24