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Dünya
Deutsche Welle

Merkel’den sağ popülist partiye tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya için Alternatif partisinden gelen İslam dininin anayasa ile bağdaşmayan bir ideoloji olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

18 Nisan 2016 22:20


Başbakan Angela Merkel Berlin'de bugün yaptığı açıklamada, “Almanya'da bir dinin uygulanmasına ilişkin özgürlüklerin anayasa ile güvence altına alındığını” belirterek bu özgürlüğün “Almanya'da yaşayan Müslümanlar için de geçerli olduğunu” vurguladı. Merkel, “Müslümanların büyük çoğunluğunun dine ilişkin uygulamaları anayasa çerçevesinde yerine getirdiğini” söyledi.

Bunun aksi görüldüğü takdirde güvenlik birimlerinin bu durumunda incelenmesi kararı alabileceğini belirten Merkel, fakat genelde Müslümanların büyük çoğunluğunun anayasa da belirtilen çerçeve dahilinde hareket ettiğini dile getirdi.

AfD'nin açıklamaları

Sağ popülist söylemleri ile dikkat çeken Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Genel Başkan Yardımcıları Beatrix von Stroch ve Alexander Gauland, hafta sonunda yaptıkları açıklamalarda, İslam'ın Alman anayasası ile bağdaşmayan bir ideoloji olduğunu savunmuşlardı. Medyada yer alan haberlere göre, parti kamuya açık yerlerde İslamî sembollerin yasaklanmasını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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