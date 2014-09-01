Merkel'den Rusya'ya tehdit



Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde geri adım atmayan Rusya'yı yeni yaptırımlar konusunda uyardı.

Rusya'yı "Ukrayna sınırında baskı ve hatta askeri girişimlerle" şiddete yol açmakla suçlayan Merkel, Ukrayna krizinin bir iç çatışma değil, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmazlık olduğunun her geçen gün daha net ortaya çıktığını kaydetti. Almanya Başbakanı, uluslararası hukukun ihlalinin sonuçsuz kalamayacağını ve bu nedenle Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar üzerine görüştüğünü ifade etti.

Partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in genel kurul toplantısında konuşan Merkel, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ek yaptırımların Alman ekonomisini de etkileyebileceğini söyledi. AB Zirvesi'yle ilgili partisini bilgilendiren Merkel, AB'nin yeni yaptırımlar konusunda hazırlık yaptığını ve bu adıma kimsenin karşı çıkmadığını ifade etti.

Yaptırımların haklı gerekçelere dayandığını belirten Merkel, Avrupa'nın tepki göstermemesi durumunda daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti. Ukrayna krizinde askeri bir çözüm olamayacağını belirten Merkel, ancak Rusya'nın tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Merkel, yaptırımların yol açacağı olumsuz etkilerin, hiçbir şey yapılmaması halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan daha ağır olmayacağını savundu.

AB devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Komisyonu'ndan cumartesi günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarla ilgili önerilerini bir hafta içinde sunmasını talep etmişti. Ek yaptırımların, finans ve enerji sektöründe olması planlanıyor.