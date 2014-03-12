T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Rusya'ya ağır suçlama

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinin meclis grup toplantısında Rusya’yı Kırım’ı ilhak etmekle suçladığı belirtiliyor.

12 Mart 2014 18:32


Partisinin meclis grup toplantısında Başbakan Angela Merkel, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Merkel, Rusya'yı Kırım'ı ilhak etmek ve savaştan sonra kurulan düzenin prensiplerini ihlal etmekle suçladı.

Merkel'in “Kırım'a müdahale edilmesi bir ilhaktır, Rusya'nın bunu yapmasına izin verilmemelidir” dediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Avrupa'nın dikkatli, ama kararlı bir strateji izlemesi çağrısında bulunan Merkel'in Rusya'ya yaptırım uygulanması halinde bunun olumsuz etkileri olacağına da dikkat çektiği ifade ediliyor.

Lizbon'dan Riga'ya kadar tüm Avrupalıların işbirliği içinde olmasının önemine vurgu yapan Merkel'in ancak diyalog kanallarının koparılmaması için herşeyin yapılması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi.

Geçen hafta Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği, Moskova'nın Kırım konusunda geri adım atmaya yanaşmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımları sertleştirme tehdidinde bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, belirli kişiler için seyahat yasağı getirilmesi ve banka hesaplarının dondurulması gibi önlemler alınacağını söylemişti.

Yeni yaptırım kararlarını AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de yapacağı toplantıda ele alması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelRusya KırımBaşbakan Angela Merkel RusyaHristiyanDemokrat BirlikMerkel Rusya KırımRusyaDevlet Başkanı Vladimir PutinAvrupaMerkel RusyaRigaAvrupalılarınMerkelAvrupa Birliği Moskova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24