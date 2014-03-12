Merkel'den Rusya'ya ağır suçlama



Partisinin meclis grup toplantısında Başbakan Angela Merkel, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Merkel, Rusya'yı Kırım'ı ilhak etmek ve savaştan sonra kurulan düzenin prensiplerini ihlal etmekle suçladı.

Merkel'in “Kırım'a müdahale edilmesi bir ilhaktır, Rusya'nın bunu yapmasına izin verilmemelidir” dediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Avrupa'nın dikkatli, ama kararlı bir strateji izlemesi çağrısında bulunan Merkel'in Rusya'ya yaptırım uygulanması halinde bunun olumsuz etkileri olacağına da dikkat çektiği ifade ediliyor.

Lizbon'dan Riga'ya kadar tüm Avrupalıların işbirliği içinde olmasının önemine vurgu yapan Merkel'in ancak diyalog kanallarının koparılmaması için herşeyin yapılması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi.

Geçen hafta Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği, Moskova'nın Kırım konusunda geri adım atmaya yanaşmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımları sertleştirme tehdidinde bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, belirli kişiler için seyahat yasağı getirilmesi ve banka hesaplarının dondurulması gibi önlemler alınacağını söylemişti.

Yeni yaptırım kararlarını AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de yapacağı toplantıda ele alması bekleniyor.