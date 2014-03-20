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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Rusya açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hakkında önemli açıklamada bulundu.

20 Mart 2014 13:18

Federal Meclis'te Rusya'nın
Kırım'ı ilhak etmesi sonrası gelişmeleri değerlendiren
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar
alınabileceğini söyledi.
"Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi, Avrupa ve partnerlerinin kararlı bir karşılık
vermesini gerekli kılıyor" diyen Merkel, Rusya'nın hemen bütün uluslararası örgütlerde
izole edildiğini belirtti.
Avrupa Birliği hafta başında Ukraynalı ve Rus 21 kişi için seyahat yasağı uygulanması
ve banka hesaplarının dondurulması kararı almıştı.
Söz konusu listenin genişletileceğini belirten Merkel,
Rusya'nın krizi derinleştirecek
yeni adımlar atması halinde ekonomik yaptırım kararlarının alınacağını kaydetti. 

Merkel'den G8 resti
Angela Merkel, hükümet açıklamasında, Rusya'nın Sekizler Grubu'ndaki (G8)
konumuna da değindi. Merkel, "Siyasi ortam buna uygun olmadığı sürece ne G8
zirvelerinin düzenlenmesi ne de G8 Grubu’nun bu haliyle devamı mümkündür" dedi.
G8 Grubu'nun bundan sonraki zirvesinin
haziran ayında Rusya'nın Soçi kentinde
yapılması öngörülüyordu.

Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik
yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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