Merkel'den Rusya açıklaması

Federal Meclis'te Rusya'nın

Kırım'ı ilhak etmesi sonrası gelişmeleri değerlendiren

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar

alınabileceğini söyledi.

"Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi, Avrupa ve partnerlerinin kararlı bir karşılık

vermesini gerekli kılıyor" diyen Merkel, Rusya'nın hemen bütün uluslararası örgütlerde

izole edildiğini belirtti.

Avrupa Birliği hafta başında Ukraynalı ve Rus 21 kişi için seyahat yasağı uygulanması

ve banka hesaplarının dondurulması kararı almıştı.

Söz konusu listenin genişletileceğini belirten Merkel,

Rusya'nın krizi derinleştirecek

yeni adımlar atması halinde ekonomik yaptırım kararlarının alınacağını kaydetti.

Merkel'den G8 resti

Angela Merkel, hükümet açıklamasında, Rusya'nın Sekizler Grubu'ndaki (G8)

konumuna da değindi. Merkel, "Siyasi ortam buna uygun olmadığı sürece ne G8

zirvelerinin düzenlenmesi ne de G8 Grubu’nun bu haliyle devamı mümkündür" dedi.

G8 Grubu'nun bundan sonraki zirvesinin

haziran ayında Rusya'nın Soçi kentinde

yapılması öngörülüyordu.

Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik

yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.