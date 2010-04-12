Merkel'den 'radyoaktif terör' uyarısı

T24 - ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğindeki nükleer zirveye katılacak olan Almanya Başbakanı Merkel, dünya için büyük tehlikenin, teröristlerin eline geçebilecek radyoaktif silahlar olduğunu söyledi.





ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek nükleer güvenlik zirvesi, 47 ülkeden hükümet ve devlet başkanlarını bir araya getiriyor.





Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünya için en büyük tehlikenin, teröristlerin eline geçebilecek, radyoaktif serpinti yaratabilen silahlar olduğunu söyledi. Başbakan Merkel, bu tehdidin, bazı ülkelerin elinde bulunan ya da bazı ülkeler tarafından geliştirilmek istenen nükleer silahlardan daha büyük bir güvenlik sorunu olduğuna işaret etti.





Bu tür silahların kesinlikle El Kaide gibi terörist grupların eline geçmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) bu alanda da güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için ek mali katkıda bulunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.





Terörist grupların, ele geçirecekleri radyoaktif maddeleri klasik silahlarla kullanıp, nükleer patlama olmadan “radyoaktif serpinti” yaratmaları ve bu şekilde sivilleri hedef almaları olasılığı, uluslararası güvenlik çevrelerinde büyük kaygı yaratıyor. Bu tarz saldırılarda kullanılan silahlar "dirty bomb" olarak adlandırılıyor.







Obama’nın girişimine destek







Almanya Başbakanı Merkel, Amerikan Başkanı Obama’nın nükleer güvenlik inisiyatifinin “çok önemli olduğunu” ve bunu büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, İran’ın tartışmalı nükleer programı konusunda da açıklamalarda bulundu.





“İran’a olası yaptırımlar konusunda kısa zamanda karar verilmek zorunda” diyen Merkel, bu konuda BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin liderleri ile de Washington’da görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

