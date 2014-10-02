Merkel'den Putin'e sorumluluk vurgusu



Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak Ukrayna'nın doğu kentlerinde sağlanan ateşkese rağmen devam eden şiddete yönelik görüştüğünü kaydetti. Merkel'in Putin'e Rusya'nın Ukrayna konusundaki sorumluluklarını hatırlattığını belirten Seibert, iki liderin de Ukrayna'nın doğusunda hâlâ her gün şiddet olayları yaşanmasından duyulan kaygıyı paylaştığını kaydetti.

Seibert, Merkel'in telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Rusya yanlısı ayrılıkçılar üzerinde ılımlılaştırıcı etki yaratmasını istediğini de belirtti. Merkel görüşmede ateşkes şartlarına tamamen uyulması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın doğu kentlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna sınırının da kontrol edilmesini talep etti.

Merkel bu kapsamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonuna desteğin sürdürüleceği ve Lugansk ve Donetsk kentlerindeki yerel seçimlerin destekleneceği mesajını da verdi.

Çarşamba günü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda bir minibüs ve bir okul isabet almış, aralarında öğretmenler ve çocuklarına okulun ilk gününde eşlik eden velilerin de olduğu on kişi hayatını kaybetmişti. Donetsk'de devam eden çatışmalar nedeniyle, okulların açılışı bir ay ertelenmişti.