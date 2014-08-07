Merkel'den Putin'e sert çıkış

Ukrayna krizinin ilk günlerinde düzenli olarak görüş alışverişinde bulunan Almanya ve Rusya liderleri, uzun bir aradan tekrar telefonlaştı.

Alman hükümet sözcüsü, Merkel-Putin görüşmesi hakkında bilgi verdi. Sözcü, "Merkel, Putin'e Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara Rusya tarafından muhtelif malzeme ikmali sağlanmasından kaygı duyduğunu iletti" dedi.

Merkel, Putin'i ateşkes ilan etmeleri için ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanmaya davet etti.

Ukrayna ordusu Rusya yanlısı ayrılıkçı militanların kontrolündeki Donetsk'in dış mahallelerine girdi.

NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırına 20 bin asker yığdığını açıkladı.