Merkel'den 'PKK'ya silah' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Irak'ta silah yardımı yapılacak gruplar arasında PKK'nın bulunmadığını ifade etti.

Merkel, Alman birinci televizyon kanalında (ARD) katıldığı programda, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Almanya'nın IKBY'ye yapmayı planladığı silah yardımına açıklık getiren Merkel, bazı Alman siyasetçiler tarafından dile getirilen "PKK'ya da silah yardımında bulunulması" önerilerine kapıyı kapattı.

IŞİD'in saldırıları nedeniyle Irak'ın kuzeyinde "soykırım" tehlikesi bulunduğunu aktaran Merkel, hükümet olarak bu tehdide karşı IKBY'ye silah yardımında bulunmayı ele almakta olduklarını belirtti.

Merkel, bu çerçevede PKK'ya da silah verilip verilmeyeceği sorusuna, "Irak merkezi yönetiminin onaylaması halinde bölgesel Kürt yönetimine silahları gönderebiliyoruz. Bu bağlamda PKK'nın silah sevkıyatlarının alıcısı olması söz konusu değil" yanıtını verdi.

Merkel, Almanya'nın göndermeye hazırlandığı silahların ileride yanlış ellere geçebileceği uyarılarının hatırlatılması üzerine, risklerin farkında olduklarını ifade etti. "Bu konuyu çok kapsamlı ve derinlemesine değerlendirdik" diyen Merkel, şöyle konuştu:

"Böyle durumlarda yüzde yüz bir garanti yok. Ama sadece iki seçeneğimiz var. Ya şimdi silah gönderir teröristlerin faaliyetlerini son vermelerini sağlamaya katkımız olur, bir soykırımı ya da çok sayıda soykırımı önleriz… Ya da 'yok, bu risk çok büyük' der göndermeyiz. Biz, durumu tarttık şimdi hemen harekete geçmemiz için nedenlerin ağır bastığını değerlendirdik."

'O sözü ABD için söyledim'

Merkel, "Dostlar arasında dinleme kabul edilemez" sözü hatırlatılarak, BND'nin NATO müttefikleri Türkiye ile Arnavutluk'a yönelik dinleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"İlk olarak şunu anlayışla karşılamanızı bekliyorum, işin tabiatı nedeniyle BND'nin faaliyetlerinin ayrıntıları hakkında burada konuşamam. İkinci olarak, 'Dostlar arasında dinleme kabul edilemez' sözüm ABD'nin faaliyetleri bağlamında söylenmiş bir sözdü. Bu bağlam önemli. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. BND dışarıda bizim için güvenlik açısından geçerli tüm bilgileri toplamakla görevlidir. İçeride de Anayasayı Koruma Teşkilatı bu görevi yerine getiriyor. Tam da artan tehditler ışığında, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine ihtiyacımız sürecek. Herkesin bunu anlayacağına inanıyorum."