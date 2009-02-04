Merkel'den Papa'ya: Soykırımı açıkla

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedict'e sert çağrıda bulunarak, "Nazilerin Yahudi soykırımını işlediğini kesinkes belirlemeli ve bunu inkar etmenin suç olduğunu bildirmeli" dedi.



Almanya'da, İngiltere doğumlu Katolik Piskopos Richard Williamson'un "Nazilerin 6 milyon Yahudi'yi gaz odalarına gönderdiği doğru değildir" şeklindeki sözünü Vatikan'ın resmen affetmesi, büyük tepkiye neden oldu.



Alman asıllı Kardinal (Joseph Ratzinger) Papa 16. Benedict'in, Willamson'un "aforoz edilme ihtimalini tamamen kaldırarak onu tümüyle aklaması" şiddetli yankılara neden oldu. Başbakan Angela Merkel bunun üzerine bugün Papa'ya seslendi ve "Vatikan kesin tutumunu belirlememiştir. Belirlemeli" dedi.



Almanya'da birçok Katolik din adamı Papa'nın Williamson'u affının iptal edilmesi için ciddi baskı yaptı. Ama Benedict onları dinlemedi. Papa Benedict, yalnız, "Hitlerin Nazi birliklerinin Yahudi soykırımına girişmesi feci hadisedir" dedi.



Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi, "Papalık makamı Yahudi Soykırımı meselesinde tutumunu açıkça ortaya koymuştur. Piskopos Richard Williamson'un aforozdan kurtarılması Papa'nın Naziler'in soykırımını reddettiği yönünde yorumlanamaz" diye konuştu.



Amerikan "Soykırımdan Hayatta Kalanlar ve Yakınları" örgütünün başkan yardımcısı Elan Steinberg, Merkel'in Alman asıllı Papa'ya seslenişini "olağanüstü" olarak niteledi.



Papa'nın gençliğinde Almanya'da Adolf Hitler'in Gençlik Bakanı Baldür von Schirach'ın birliklerinde kısa süre görev aldığı biliniyor.



Tartışmanın odağı Piskopos Richard Williamson, geçen ay İsveç devlet televizyonunda şu konuşmayı yapmıştı:



"Tarihi belgelerin kanıtları, Nazilerin 6 milyon Musevi'yi Adolf Hitler'in emirleriyle katlettiğini çok büyük ölçüde yalanlamaktadır aslında. Tarihi yeniden ele alanların büyük çoğunluğu, somut olarak 200-300 bin Musevi'nin toplama kamplarında öldüğünü gösteriyor ve bunların hiçbiri gaz odasında zehirlenmemiştir."



Fransa'nın önde gelen koyu muhafazakar Katolik Başpiskoposu Marcel Lefebvre (1905 – 1991), Piskopos Williamson'u hararetle destekleyen ve "takdis eden" dinadamı olarak hatırlanıyor.



Katolik Kilisesi merkezi Roma-Vatikan, "Piskopos Willamson'un aklanması, Hitlerin Musevilere uyguladığının inkar edilmesi anlamına kesinlikle gelmez" açıklamasını Almanya hükümetine özellikle gönderdi.



Almanya'da Mainz eyaleti Kardinali Karl Lehmann, salı sabahı yaptığı "acil açıklamada", Vatikan'dan üst düzeyde "özür" talebinde bulundu. Karl Lehmann, Suedwestfunk radyosuna, "Naziler'in Yahudiler üzerindeki soykırımını inkar eden Piskopos Williamson'u aklayan Vatikan sorumludur" diye serzenişte bulundu.



