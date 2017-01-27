Merkel'den 'özgür toplumu savunma' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bugün Berlin'de bir araya geldi. Merkel yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılması planlanan AB Zirvesi'nde, üye ülkelerden ‘dramatik şekilde değişen dünya şartlarına karşı 'özgür bir toplum' görüşünün savunmasında daha etkili olmalarını talep etti.

Başbakan Merkel, AB üyelerinden, Avrupa Birliği'ne dair ‘daha net ortak bir duruş sergilemelerini’ istedi. Merkel, dünyanın dramatik şekilde değişmesine karşılık Avrupa Birliği'nin 'içten birbirine tutunmasına' ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Merkel, 'çözülmemiş sorunlar karşısında kararlı ve hızlıca harekete geçen bir Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var' dedi.

Hollande'dan Trump açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın da ticari sorunlar ve dünya genelindeki krizlerin çözülmesi konusunda, Avrupa Birliği'ni aşılması gereken yeni bir dönemle karşı karşıya getirdiğine dikkat çekti. Hollande, AB üyelerinin Trump ile yapacağı görüşmeleri, 'Birlik’in değer ve çıkarlarını savunmaya devam edeceği' kararlılığında yürütmelerini talep etti.

Hollande ayrıca birçok Avrupa Birliği ülkesinde aşırı sağcıların elde ettiği başarılara atıfta bulunarak, Avrupa'nın 'içten de bir tehditle' karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı bu nedenle 'güvensiz bir dünyada yeni bir Avrupa' gerektiğini kaydetti.

Merkel ve Hollande'ın, gelecek hafta Malta'da düzenlenecek AB Zirvesi'ne yönelik de görüşmesi bekleniyor. 3 Şubat'taki zirvede 27 üye ülkenin İngiltere'nin AB'den ayrılması ışığında Birlik'in geleceğini görüşmesi planlanıyor. İki lider aynı zamanda birlikte Noel zamanında tırla saldırı düzenlenen Breitscheidplatz'ı ziyaret etti.

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AFP/GA/BS