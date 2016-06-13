Merkel'den Orlando kurbanlarına taziye



Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD'nnin Orlando kentindeki katliamı ‘korkunç' olarak niteledi ve ‘bu gibi zalimliklere rağmen Almanya'nın açık ve hoşgörülü bir ülke olarak kalacağını', söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekte olan Merkel, “Tek bir kişinin duyduğu habislik ve nefretin en az 50 kişinin ölümüne sebebiyet vermesinin acısını yüreğimizde hissediyoruz”, dedi. Başkan Obama ile kurban ailelerine taziyelerini bildiren Almanya Başbakanı ‘canice saldırılara ve duyulan derin üzüntüye rağmen Almanya'nın açık bir toplum olarak kalacağını' belirtti.

Öldürülenlerin ailelerine ve ABD Başkanı'na taziyede bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang da ‘her türlü şiddete ve terörizme karşı olduklarını', söyledi. Failin liderlerine bağlılık yemini ettiğini açıkladığı IŞİD'in Orlando'daki katliamın sorumlusunun niyetinden haberdar olup olmadığı ve eyleme aktif katkıda bulunup bulunmadığı açıklık kazanmadı.