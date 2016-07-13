Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Futbol Milli Takımı'ndaki her oyuncunun eşit bir şekilde bu takımın bir parçası olduğunu söyledi. Merkel, Alman Sat 1 televizyonuna verdiği demeçte, milli takımdaki bazı oyuncuların umre fotoğrafı paylaşmalarının eleştirildiğinin hazırlatılması üzerine halkın çok büyük bir bölümünün Alman milli takımını olağanüstü bulduğunu ifade etti.

Sputnik’in haberine göre halkın, milli takımın, farklı oyuncuların mevcudiyetinden dolayı bu kadar güçlü olduğunu bildiğini de belirten Merkel, "Her oyuncu bu takıma eşit bir şekilde aittir. Almanya'da din özgürlüğü var. Yani herkes dinini yaşayabilir" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in umre ziyareti Almanya'da gündeme yerleşmişti. Aşırı sağcı parti AfD'nin milletvekillerinden Andrea Kersten, "Bu vatanseverliğe aykırı bir hareket" demişti. Mesut Özil ise "İnsanlara sürekli olumsuz gözlerle bakan kişiler hep vardı ve var olacak" açıklamasıyla yetinmişti.

“Ben de üzüldüm”

Almanya'nın Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2016) yarı finalde elenmesine, milyonlarca insan gibi kendisinin de üzüldüğünü ifade eden Merkel ancak takımı tümüyle desteklediğini kaydetti.

Merkel, Almanların en büyük korkusunun terörizm olduğunun hatırlatılması üzerine de bunun dünyanın çeşitli yerlerinde ve komşu ülkelerdeki terör olaylarından kaynaklandığına işaret etti.

Güvenlik birimlerinin halkın güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yaptığına işaret eden Merkel, bu konuda uluslararası alanda ortak çalışma gerektiğini vurguladı.

“Hiç bir ülkenin kendi sorununu yalnız çözemeyeceğini görüyoruz" ifadesini kullanan Merkel, terörle mücadelede güvenlik birimlerinin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Aşırı sağcı partilerin güçlenmesine ilişkin de Merkel, bu konuda halkın sorunlarını ve taleplerini ciddiye almak, bunlara yapıcı çözümler getirmek gerektiğini vurgulayarak bunun popülizme karşı en iyi cevap olacağını belirtti.

Merkel ayrıca İngiltere'de bugün başbakanlık görevini devralacak Theresa May'i şahsen tanımadığını belirterek en kısa zamanda kendisiyle temasa geçeceğini ve tanışacağını ifade etti.