-MERKEL'DEN LAGARDE'A DESTEK SİNGAPUR (A.A) - 02.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı için adaylığını açıklayan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'a destek verdi. Singapur'u ziyaret eden Merkel, Güneydoğu Asya Çalışmaları Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ''Lagarde, IMF başkanlığı için gerekli siyasi ve ekonomik deneyime sahip ideal kişinin ta kendisi. Gelişmekte olan ülkeler Lagarde'ın IMF başkanlığı adaylığına önyargısız bakmalı'' dedi. Gelecekte Avrupalı olmayan birinin IMF'ye başkan olmasına karşı olmadığının işaretini veren Merkel, uzun vadede Avrupalı birinin IMF başkanı ve ABD'li birinin Dünya Bankası başkanı olmasının sürdürülemez olduğunu ifade etti. Avro Bölgesi'nde bazı ülkelerdeki yüksek borç seviyelerinin avro üzerinde baskı oluşturan belirsizlikten sorumlu olduğunu bildiren Merkel, ''Bizim avro sorunumuz yok, aksine üstesinden gelmemiz gereken borç sorunumuz var. Yüksek borçlu ülkelerin yapısal sorunlarını çözmesi gerekiyor'' diye konuştu. Avrupa'nın devam eden birleşme sürecinde her AB ülkesinin kazanılmış haklarının bulunduğunu kaydeden Merkel, bazı ülkelerin yapısal zayıflığının etkin biçimde çözülmeye çalışılmasının AB'nin ortak çıkarına olduğunu belirtti. Finansal piyasalarda bazı AB ülkelerinin borçlarını zamanla servis edip edemeyeceklerine ilişkin çekinceler bulunduğuna işaret eden Merkel, ''Bu endişeler sadece borç seviyeleriyle ilgili değil. Bu endişeler, etkilenen ülkelerin daha fazla rekabet edebilirliği ve büyüme görünümleriyle ilgili'' dedi.