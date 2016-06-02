Merkel’den iyi ilişkilerin önemine vurgu



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermeni soykırımını tanıyan karar tasarısının Alman Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ilişkilerin önemine vurgu yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Merkel, bir konuda görüş ayrılığı yaşansa bile iki ülke arasındaki ilişkilerin geniş bir yelpazeye yayıldığına dikkati çekti. Almanya Başbakanı, Türkiye ve Almanya arasında savunma alanından Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk'e kadar farklı konularda sıkı ilişkiler bulunduğunu ifade etti.

Merkel, bu kararla Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğu desteklemek ve iki ülkenin yeniden tarihle yüzleşme konusunda konuşabilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Merkel ayrıca tartışma yaratan bazı konularda karşı karşıya gelmenin demokratik kültürün bir parçası olduğunu vurguladı.

Merkel oylamaya katılmadı

Alman Meclisi'nde bugün yapılan oylama ile Ermeni soykırımını tanıyan karar tasarısı kabul edildi. Ancak oylamaya Başbakan Merkel'in yanı sıra koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ve aynı partiden Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier katılmadı. Oylama sonrasında kaç milletvekilinin oylamaya katıdığı konusunda açıklama yapılmadı. Oylamada bir milletvekili çekimser, bir milletvekili ise hayır oyu kullandı.