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Dünya

MERKEL'DEN İRAN'A UYARI BERLİN (A.A)

25 Ocak 2011 00:45

-MERKEL'DEN İRAN'A UYARI  BERLİN (A.A) - 24.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran'ın nükleer programına ilişkin İstanbul'da yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.   Merkel bugün Alman diplomatlara hitaben yaptığı bir konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın hafta sonunda İstanbul'da İran ile yaptığı görüşmelere değinerek, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası toplumun kaygılarını gidermesi gerektiğini, "aksi halde yeni yaptırımlarla karşılaşacağını" söyledi.  "Nükleer programına ilişkin kuşkuları dağıtmak İran'a düşer" diyen Merkel, Tahran'ın bu şekilde, müzakerelerin olumlu bir süreçte ilerlemesini sağlayabileceğini, aksi halde "yaptırım rotasının" devam edeceğini ifade etti.        

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