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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den insani yardım çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da katılacağı BM İnsani Yardım Zirvesi öncesi uluslararası topluma çağrıda bulundu.

21 Mayıs 2016 17:21


Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da pazartesi günü düzenlenecek olan ve kendisinin de katılacağı BM İnsani Yardım Zirvesi ile ilgili Podcast üzerinden bir mesaj yayınladı.

İnsani yardımların daha iyi koordine edilmesi konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Merkel, pazartesi günkü buluşmada somut mali yardım sözlerinin değil, farklı aktörlerin birbiri ile daha iyi bir ağ kurmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Merkel, zirvede veri bankalarındaki yardım sözlerinin bir araya getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Uluslararası konferanslarda verilen taahhütlerin daha sonra yapılıp yapılmadığını gözden geçirmenin gerekli olduğuna da işaret eden Merkel, "maalesef birçok noktada duraksamaların olduğunu" söyledi.

Açıklamasında Türkiye'nin mülteci krizindeki tutumunu öven Merkel, "Türkiye 3 milyon Suriyeli mülteciyi kabul ederek, sadece insani yardımlardan bahsetmediğini, yük altına girdiğini de gösterdi" diye konuştu.

BM'e göre şu an 125 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Merkel, İstanbul'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Başbakanı Angela MerkelYardım ZirvesiBaşbakanı Angela MerkelPodcastMerkelTürkiyeSuriyeliCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/MK

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