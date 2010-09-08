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Dünya

Merkel'den, Hz. Muhammed'i çizen karikatüriste ödül

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Muhammed Peygamber karikatürleri Müslüman dünyasının tepkisini çeken Danimarkalı çizere bugün basın ödülü vermeye hazırlanıyor.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Muhammed Peygamber karikatürleri Müslüman dünyasının tepkisini çeken Danimarkalı çizere bugün basın ödülü vermeye hazırlanıyor.


Kurt Westergaard, bundan beş yıl önce Muhammed Peygamber'i başında bomba şeklinde bir sarıkla resmetmişti.


BBC'nin haberine göre, Merkel, Almanya'nın Postdam kentindeki törende Kurt Westergaard'a uluslararası ödülü verirken basın özgürlüğü üzerine de bir konuşma yapacak.

Komünist Doğu Almanya'da büyümüş olan Merkel, iki Almanya'nın birleşmesinin 20'inci yıldönümüne atıfta bulunarak özgürlüğün ne kadar değerli olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyecek.


Karikatürlere tepki


Etkinliğin organizatörleri, Westergaard'ın basın ve ifade özgürlüğünü savunurken bir cesaret örneği sergilediğini söylüyor; ölüm tehditleri almasına rağmen demokratik değerleri savunmaktan yılmadığına dikkat çekiyorlar.

Karikatürist, o tarihten bu yana devamlı polis koruması altında olsa da etkinliğin yapılacağı yerde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karikatürler ilk kez Danimarka'da bir gazetede yayımlandığında Orta Doğu, Asya ve Afrika'da şiddete dayalı gösteriler düzenlenmiş, bazı Danimarka büyükelçilikleri ve diplomatları saldırılara maruz kalmıştı.

Westergaard, çizimlerinin aşırı İslamcı teröristleri eleştirdiğini; tüm Müslüman toplumunu hedef almaması ve onlara karşı kullanılmaması gerektiğini söylemişti.


'Müslümanların zeka seviyesi düşük'


Etkinlik, Almanya'da geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın önde gelen üyelerinden birinin göçmenler ve Yahudilere ilişkin sözleri üzerine hararetli tartışmaların yapıldığı bir döneme rastlıyor.

Tepkiler üzerinden görevinden alınan Thilo Sarrazin, kitabında 'Yahudilerin aynı gene sahip oldukları, Müslümanların da zeka seviyelerinin düşük olduğunu ve Alman toplumuyla bütünleşemediklerini' söylemişti.

Sarrazin de Facebook üzerinden ölüm tehditlerinde bulunulması üzerine polis koruması altında tutuluyor.

Angela Merkel'in bir yandan basın özgürlüğünden bahsedip bir yandan da Sarrazin'in göçmenlere ilişkin ifadelerini "kabul edilemez" diye nitelemesini ironik bulanlar da yok değil.

BBC Avrupa editörü Oana Lungescu'nun haberine göre,  sıradan Alman seçmenlerin sabrı tükenmiş durumda.

Bugün yayımlanan bir kamuoyu yoklamasına göre her 10 Alman'dan dördü, Sarrazin ile kısmen aynı fikirde.

Ancak İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ülkedeki göçmenler açısından sorunlar olduğunu kabul ederken Almanya'nın bütünleşme açısından bir çok Avrupa ülkesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu savundu.

Almanya'daki 15 milyon göçmenin dört milyonu Müslüman.

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