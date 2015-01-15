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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den hükümet açıklaması

Başbakan Angela Merkel bugün Fransa'daki terör saldırıları ve sonuçlarına ilişkin Federal Meclis'te bir hükümet açıklaması yapacak.

15 Ocak 2015 11:04


Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in hükümet açıklaması öncesinde Charlie Hebdo dergisi ve koşer markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla milletvekillerini saygı duruşuna çağırması bekleniyor.

Merkel'in açıklamasının ardından Federal Meclis üyeleri bir saat boyunca Paris saldırılarını tartışacak.

Parlamentonun bugünkü gündem başlıkları arasında ayrıca Almanya'nın Peşmerge'ye sağlayacağı eğitim desteği ve Türkiye'de bulunan Patriot birliğinin görev süresinin uzatılması yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Başbakan Angela MerkelFransaFederal MeclisMeclis Başkanı Norbert LammertCharlie HebdoParisAlmanya PeşmergeTürkiyePatriotDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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