Merkel'den hükümet açıklaması

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in hükümet açıklaması öncesinde Charlie Hebdo dergisi ve koşer markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla milletvekillerini saygı duruşuna çağırması bekleniyor.
Merkel'in açıklamasının ardından Federal Meclis üyeleri bir saat boyunca Paris saldırılarını tartışacak.
Parlamentonun bugünkü gündem başlıkları arasında ayrıca Almanya'nın Peşmerge'ye sağlayacağı eğitim desteği ve Türkiye'de bulunan Patriot birliğinin görev süresinin uzatılması yer alıyor.