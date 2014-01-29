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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den hükümet açıklaması

Angela Merkel yaptığı hükümet açıklamasında hükümetin yeni yasama dönemindeki hedeflerine yer verdi. Merkel, şimdiye dek birçok başarı elde ettiklerini, ancak bu başarının kendilerini durdurmayacağını vurguladı.

29 Ocak 2014 19:21


Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümet açıklamasında önümüzdeki dört yıl boyunca reformlara devem edeceklerini belirtti. Merkel siyasetinin kaynağının özgürlük, hukuk devleti ilkesi, ekonomik güç ve adalet olduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı hükümetin sağlam bir bütçe, yatırımlar ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ile "Avrupa ve dünyada sorumluluk alabilme" ehliyetine sahip olmak hedefinde olduğunu belirtti. Merkel ancak Avrupa'nın iyi durumda olması halinde Almanya'nın da iyi olabileceğini vurguladı.

Merkel açıklamasında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’in dinleme skandalına da geniş olarak yer verdi. Vatandaşların internet suçları ve internet üzerinden yapılan izlemelere karşı korunmasının yeni yasama döneminin ana projelerinden biri olacağını kaydetti. Hükümetin bu nedenle internet ağını gerek suç unsurlarına, gerekse dışarıdan gelecek şeffaf olmayan ve geniş kapsamlı kontrollere karşı korumayı hedeflediğini belirtti.

Konuşmasında, istihbarat servislerinin yetkileri hakkında ABD ile Alman makamlarının görüşlerinin tamamıyla farklı olduğunu ifade eden Merkel, ancak bu anlaşmazlığı çözme konusunda Alman tarafının öne sürdüğü argümanların gücüne güvendiğini vurguladı. Merkel, ABD ve İngiltere gibi en yakın ortaklarının akla gelebilecek her türlü veriyi temin edebilmek için geçerli bir açıklama bulamasının mümkün olamayacağını belirtti.

Enerji dönüşümü

Merkel enerji dönüşümü konusunu ise son derece zorlu ödevlerden biri olarak değerlendirdi. Dünya üzerinde enerji sevkiyatı konusunda böylesi radikal bir değişimi gerçekleştirmek için yola koyulan başka hiçbir ülke olmadığını söyleyen Almanya Başbakanı, yeşil enerjinin payı artarken, bir yandan da elektrik fiyatlarının vatandaşlar ve sanayi açısından ödenebilir sınırlarda tutulması gerektiğini kaydetti.

Merkel Euro kriziyle ilgili ise "yaşanan yalancı sessizliğe aldanılmaması gerektiği" uyarısını yaptı. Krizin artık gündelik manşetlerin bir parçası olmadığını belirten Merkel, "Her halükarda kontrol altına alınmış olsa da, krizin uzun vadede tamamen atlatılmadığını" vurguladı.

'Kapı hala açık'

Merkel konuşmasında Ukrayna'da yaşanan olaylara da değindi. Ukrayna muhalefetine verdikleri desteğin bir kez daha altını çizen Almanya Başbakanı, hükümet ve muhalefet arasında yaşanan anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözümünden yana olduklarını kaydetti. Protestocuların AB'ye yol gösteren değerlerle aynı değerleri savunduğuna işaret eden Merkel, Ukrayna ile Ortaklık Anlaşması konusunda da kapının hâlâ açık olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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