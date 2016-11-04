T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den HDP ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Merkel adına bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, HDP'li vekillerin gözaltına alınmasını "en yüksek derecede alarm verici" şeklinde değerlendirdi.

04 Kasım 2016 18:58

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'de HDP'li eş başkanların ve vekillerin gözaltına alınmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Seibert, "Türkiye'deki gelişmeler en yüksek seviyede alarm verici" şeklinde konuştu.

Seibert, Alman hükümeti "gözaltıları kabul etmiyor ve onaylamıyor" dedi. Hükümet adına açıklama yapan sözcü Seibert, Diyarbakır'daki saldırıyı da en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi. Seibert, "Saldırganlar hangi sebebi gösteriyor olursa olsun, bu şekilde acımasızlıklarını gösteriyorlar" dedi.

Seibert, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e yönelik iddiaları da geri çevirdi.

Erdoğan'ın açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ve gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirmesinin ardından Almanya'yı teröre destek vermekle suçlamış, "Ülkeme ve milletime haksızlık yapıldığında hele hele saldırıldığında susmayı kendime yakıştıramıyorum. Türkiye yakın zamanda verdiği bir notayla uzun süredir Almanya'da olduğu bilinen FETO üyesi savcıların yakalanarak ülkemize iadesini talep etmiştir. Almanya FETO üyesi savcıların iade edilmeyeceğini söylemiştir" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye ile sıkı ve yapıcı ilişkiler istediklerini ancak bunun basın ve düşünce özgürlüğünün tehlikeye girdiği zaman sessiz kalacakları anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Röttgen: Erdoğan devlet darbesi yapıyor

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, Türkiye'de medya ve muhaliflere yönelik operasyonlar üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "devlet darbesi” yapmakla suçladı.

Röttgen, "Adım adım ancak tutarlı bir şekilde ve planlı olarak darbe girişiminin ardından Türkiye'de muhalefetin her türüne karşı bir devlet darbesi yapılıyor” şeklinde konuştu.

CDU'lu politikacı aynı zamanda Erdoğan'ın AB tam üyelik müzakerelerini bir "maskaralığa” dönüştürdüğünü belirterek, "Avrupalı hükümetler bunu Türk seçmene en açık şekilde iletmeli” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı MerkelAlmanHDPBaşbakanı Angela MerkelSteffen Seibert Türkiye HDPSeibert DiyarbakırTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan BerlinTürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhuriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24