Merkel'den HDP ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'de HDP'li eş başkanların ve vekillerin gözaltına alınmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Seibert, "Türkiye'deki gelişmeler en yüksek seviyede alarm verici" şeklinde konuştu.

Seibert, Alman hükümeti "gözaltıları kabul etmiyor ve onaylamıyor" dedi. Hükümet adına açıklama yapan sözcü Seibert, Diyarbakır'daki saldırıyı da en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi. Seibert, "Saldırganlar hangi sebebi gösteriyor olursa olsun, bu şekilde acımasızlıklarını gösteriyorlar" dedi.

Seibert, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e yönelik iddiaları da geri çevirdi.

Erdoğan'ın açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ve gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirmesinin ardından Almanya'yı teröre destek vermekle suçlamış, "Ülkeme ve milletime haksızlık yapıldığında hele hele saldırıldığında susmayı kendime yakıştıramıyorum. Türkiye yakın zamanda verdiği bir notayla uzun süredir Almanya'da olduğu bilinen FETO üyesi savcıların yakalanarak ülkemize iadesini talep etmiştir. Almanya FETO üyesi savcıların iade edilmeyeceğini söylemiştir" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye ile sıkı ve yapıcı ilişkiler istediklerini ancak bunun basın ve düşünce özgürlüğünün tehlikeye girdiği zaman sessiz kalacakları anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Röttgen: Erdoğan devlet darbesi yapıyor

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, Türkiye'de medya ve muhaliflere yönelik operasyonlar üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "devlet darbesi” yapmakla suçladı.

Röttgen, "Adım adım ancak tutarlı bir şekilde ve planlı olarak darbe girişiminin ardından Türkiye'de muhalefetin her türüne karşı bir devlet darbesi yapılıyor” şeklinde konuştu.

CDU'lu politikacı aynı zamanda Erdoğan'ın AB tam üyelik müzakerelerini bir "maskaralığa” dönüştürdüğünü belirterek, "Avrupalı hükümetler bunu Türk seçmene en açık şekilde iletmeli” dedi.

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DW/AFP/GA/HS