T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel‘den ‘güvenli bölge‘ yanıtı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisine Merkel’in sıcak bakmadığı belirtiliyor.

30 Eylül 2015 00:31


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisine sıcak bakmadığı belirtildi. Merkel'in konuyla ilgili görüşlerini Hristiyan Birlik partileri meclis grubu oturumunda dile getirdiği kaydedildi.

Katılımcıların çeşitli uluslararası haber ajanslarında yayınlanan ifadelerine göre Merkel, böyle bir bölge oluşturulması durumunda buraya yerleştirilecek sığınmacıların güvenliğinin de garanti edilmesi gerektiğini söyledi. Katılımcıların aktardığına göre Merkel, “Türkiye'nin kendisiyle IŞİD arasında bir tampon oluşturma isteği, anlaşılabilir bir durum. Ama yüz binlerce Suriyeli buraya yerleştirilecekse, onların güvenliğinin nasıl sağlanacağına da bakılması lazım“ diye konuştu.

Srebrenitsa uyarısı

Hristiyan Birlik partileri meclis grubunda mülteci ve sığınmacı politikalarının tartışıldığı oturumda konuşan Merkel, IŞİD'in olası saldırılarına atıfla, “Güvenliği sağlayamazsak Srebrenitsa'dan da feci bir durum ortaya çıkar“ dedi.

Normal şartlarda bu tür bir güvenli bölgenin arzu edilir bir durum olduğunu belirten Merkel, ancak ‘Suriye'deki çatışmalar ve Türkiye'nin Kürtlerle yaşadığı çatışma nedeniyle şu an hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu‘ kaydetti.

Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasını ve sığınmacıların buraya yerleştirilmesini savunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ‘uçuşa yasak bölge‘ önerisinin müttefiklerle istişare edileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye SuriyeMerkelBaşbakanı Angela Merkel Türkiye SuriyeHristiyan BirlikKatılımcılarınIŞİDSuriyeliBirlikMerkel IŞİDSrebrenitsaTürkiye KürtlerleSuriyeCumhurbaşkanı François HollandeNew York Genel Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24