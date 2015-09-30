Merkel‘den ‘güvenli bölge‘ yanıtı



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisine sıcak bakmadığı belirtildi. Merkel'in konuyla ilgili görüşlerini Hristiyan Birlik partileri meclis grubu oturumunda dile getirdiği kaydedildi.

Katılımcıların çeşitli uluslararası haber ajanslarında yayınlanan ifadelerine göre Merkel, böyle bir bölge oluşturulması durumunda buraya yerleştirilecek sığınmacıların güvenliğinin de garanti edilmesi gerektiğini söyledi. Katılımcıların aktardığına göre Merkel, “Türkiye'nin kendisiyle IŞİD arasında bir tampon oluşturma isteği, anlaşılabilir bir durum. Ama yüz binlerce Suriyeli buraya yerleştirilecekse, onların güvenliğinin nasıl sağlanacağına da bakılması lazım“ diye konuştu.

Srebrenitsa uyarısı

Hristiyan Birlik partileri meclis grubunda mülteci ve sığınmacı politikalarının tartışıldığı oturumda konuşan Merkel, IŞİD'in olası saldırılarına atıfla, “Güvenliği sağlayamazsak Srebrenitsa'dan da feci bir durum ortaya çıkar“ dedi.

Normal şartlarda bu tür bir güvenli bölgenin arzu edilir bir durum olduğunu belirten Merkel, ancak ‘Suriye'deki çatışmalar ve Türkiye'nin Kürtlerle yaşadığı çatışma nedeniyle şu an hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu‘ kaydetti.

Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasını ve sığınmacıların buraya yerleştirilmesini savunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ‘uçuşa yasak bölge‘ önerisinin müttefiklerle istişare edileceğini söylemişti.