Merkel'den 'Gülen' açıklaması: Hukuk devleti süreçlerini izlemek durumundayız



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fethullah Gülen taraftarları ile ilgili Türkiye'den gelen iade talepleri konusunda temkinli ifadeler kullandı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, Almanya'nın bu konuda hukuk devleti uygulamalarına bağlı olduğuna dikkat çekti. Merkel, "Bu konuda hukuk devleti süreçlerini izlemek durumundayız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda Hande Fırat'a verdiği mülakatta, Gülen'e bağlı bazı hakim ve savcıların Almanya'da olduğunu söyleyerek, "Paralelin bazı hakim ve savcıları Almanya'da, onların da iadesi gerekiyor" demişti.