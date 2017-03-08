Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin meclis grup toplantısında Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Merkel'in Almanya'nın Türkiye ile Türk bakanların referandum etkinlikleri konusunda çıkan gerginliğe tahammül etmesi gerektiğini söylediği kaydedildi. Oturuma katılanların verdiği bilgiye göre Merkel, "Almanya'nın Türkiye'ye düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama suçlamasında bulunup, buna ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak yanıt vermesi akıllıca olmaz" dedi.

Angela Merkel'in Türk politikacıların Almanya'daki amaçları konusunda açık davranması gerektiğini hatırlatarak, bununla da 'derneklerin buluşması şeklinde bildirilen etkinliklerinin birden bire Türk politikacıların referandum etkinliğine dönüşmesini' kastettiği kaydedildi. Oturumda hiçbir politikacının Türk siyasetçilerin etkinliklere katılmalarına yasak getirilmesi yönünde bir talepte bulunmadığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in ise oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan bir milyon 400 bin Türk seçmenin seçimlere katılım oranının yüksek olması amacıyla bilinçli olarak provoke ettiğini dile getirdiği belirtildi.

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dpa, HT/EC