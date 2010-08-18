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Dünya

Merkel'den Greenpeace'e takdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çevrenin ve doğanın korunmasına önemli ölçüde katkı sağladığı gerekçesiyle Greenpeace'in çalışmalarını &o

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Greenpeace Magazin" adlı dergiye yazdığı makalede, çevre örgütünün çalışmalarını överek, doğal yaşam kaynaklarının, özellikle de iklimin korunmasının ortak çabaları olduğunu ifade etti.


Merkel, Greenpeace'in, özellikle çevre ve doğanın korunmasına ilişkin tartışmalara düzenli bir şekilde sağladığı bilimsel katkılarını takdir ettiğini kaydetti.


Almanya Çevre Bakanı Norbert Röttgen de, dergiye yaptığı açıklamada, Greenpeace'in gelecekte de "rahatsızlık veren, talep eden, yaratıcı ve rüşvet kabul etmeyen" bir örgüt olarak kalmasını istediğini belirtti.


Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel de, Greenpeace'in artık günümüzde yokluğu düşünülemeyecek bir örgüt haline geldiği görüşünü dile getirdi.


Günümüzde yaklaşık 562 bin düzenli bağışçıya sahip olan Greenpeace'in, geçen yıl 46 milyon avro bağış topladığı bildirildi.

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