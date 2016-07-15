Merkel'den Fransa ile dayanışma mesajı



Avrupa-Asya Diyalog Forumu (ASEM) Zirvesi'ne katılmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nice'deki saldırıyı “kitlesel katliam” olarak nitelendirerek saldırı karşısında hayrete düştüklerini ifade etti. Almanya'daki herkesin Fransa'daki dostları ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Merkel, “burada temsil edilen ülkelerin de terörle mücadele konusunda dayanışma içinde olduğunu” belirtti. “Terörle mücadelede Almanya'nın Fransa'nın yanında olduğunu” söyleyen Merkel, “tüm zorluklara rağmen bu mücadeleyi kazanacaklarına inandığını” kaydetti.

Merkel, Ulan Batur'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'a üzüntülerini bildirdiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile de temas halinde olduğunu belirtti.

Bakanlar da saldırıyı kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Fransız ulusuna adanan bu sevinç ve gurur dolu günün trajik bir şekilde sonuçlanarak çok sayıda insanın anlamsız bir şekilde hayatını kaybettiği” ifade edildi. Kurbanların, yakınlarının ve bütün Fransız halkının acısını paylaştıklarını belirten Steinmeier, “Fransa ile birlikte yas tutuyor ve bu zor zamanda onların yanındayız” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de saldırıyı kınayarak “bu barbarca işlenen cinayetler artık son bulmalı” dedi. Saldırıdan “derin üzüntü duyduğunu” belirten de Maizière, Fransız halkının yanında olduklarını ifade etti.