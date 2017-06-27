Merkel'den eşcinsel evliliğe destek

Yaklaşan Alman seçimleri öncesi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Şansölye Angela Merkel, eşcinsel evlilik hakkındaki tutumunu değiştirdi.

DW'nin haberine göre Merkel, Almanya'da katıldığı bir derginin toplantısında konuyla ilgili tartışmaların vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu söylerken bu konuyla ilgili alınacak kararda meclis grubuna karışmayacağını ve milletvekillerin istedikleri kararı vereceklerini belirtti.

Daha önce eşcinsel evliliğe kesin olarak karşı çıktığını açıklayan Merkel, şimdi ise "eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini" söyledi.

Konunun saygı çerçevesinde ve dindar kişileri incitmeden tartışılması gerektiğini belirten Merkel'in yaklaşan Almanya Seçimleri öncesinde eşcinsel evlilikle ilgili kararındaki değişiklik sonrası Alman Parlamentosu'nda yapılacak oylama sonrası eşcinsel evliliğe kesin olarak onay çıkması bekleniyor.