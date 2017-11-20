Merkel'den erken seçim çağrısı

Almanya'da genel seçimin ardından yapılan koalisyon ön görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Başbakan Angela Merkel, erken seçim çağrısında bulundu. Merkel, azınlık hükümetine karşısında yeni seçimlerin yapılmasını tercih edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier sorumluluklardan kaçmamalarını isterken Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz da erken seçimden çekinmediklerini söyledi.

Almanya'daki koalisyon krizinde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier partilere sorımluluk almaları çağrısında bulunurken (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz erken seçimden çekinmediklerini belirtti. Son açıklama ise Başbakan Angela Merkel'den geldi. Merkel de erken seçim çağrısında bulundu.

Steinmeier: Sorumluluktan kaçmayın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesindeki siyasi partilere çağrıda bulunarak yeni koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluklarından kaçmamalarını istedi.



Cumhurbaşkanı Steinmeier, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümetinin kurulmasının başarısız kaldığını belirterek siyasi partilerin insanların refahından sorumlu olduklarını ve bunun için sorumlu şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulmasının politikacıların seçmene karşı en büyük sorumluluğu olduğuna işaret eden Steinmeier, “Kim seçimlere siyasi sorumluluk için giriyorsa ve o sorumluluğu elinde bulunduruyorsa bundan kaçmamalı” ifadesini kullandı.

Gelecek günlerde koalisyon görüşmelerine katılan partilerin liderleri ile benzer görüşleri paylaşan diğer partilerin genel başkanları, Federal Meclis (Bundestag) Başkanı, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) Başkanı ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de görüşeceğini ifade eden Steinmeier, Almanya gibi ekonomik açıdan güçlü bir ülkede sorumlulukların yerine getirilmemesinin komşu ülkeleri de endişeye sevk edeceğini kaydetti.

Schulz: Çekinmiyoruz

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, erken seçimden çekinmediklerini söyledi.



Schulz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından parti yönetimiyle bu yeni durumu değerlendirdi.

Ardından SPD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Schulz, söz konusu 4 partinin koalisyon görüşmelerinde başarısız olduklarına işaret ederek, bu partilerin genel seçimlerden 2 ay sonra Almanya'yı zor duruma düşürdüklerini söyledi.

"Büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD hükümetine yeniden girmeyeceklerini ve erken seçimden yana olduklarını yineleyen Schulz, "Vatandaşlarımızın durumu yeniden değerlendirmelerini önemli buluyoruz. Erken seçimden çekinmiyoruz." ifadesini kullandı.

Schulz, genel seçimlerde halkın büyük koalisyona kırmızı kart gösterdiğini de söyledi.

Şimdi anayasaya göre Federal Meclis ve cumhurbaşkanının harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Schulz, erken seçimin yapılmasını doğru bulduklarını kaydetti.

Merkel temasa geçmedi

Gelişmelerin ardından kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile çarşamba günü bir araya geleceğini

ifade eden Schulz, "Bayan Merkel ise bugüne kadar benimle temasa geçmedi." dedi.

Schulz, aralık ayının başında yapılacak SPD genel kurultayında yeniden genel başkanlık için aday olacağını belirtti ancak olası bir erken seçimlerde başbakan adayı olup olmayacağına ilişkin yorum yapmadı.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Alexander Gauland da Berlin’de yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmamasını iyi bulduklarını ifade etti.

“Merkel başarısız oldu.” diyen Gauland, Merkel’in bir dahaki başbakan olmaması gerektiğini savundu.

Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı ve ülkede siyasi krize yol açtı.