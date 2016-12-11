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Merkel’den Erdoğan’a taziye telefonu

Merkel, Beşiktaş’taki terör saldırılarını kınadı

11 Aralık 2016 21:09

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taziye telefonu açtı.

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak terör saldırılarını kınadı, taziyelerini iletti.

 

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