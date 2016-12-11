Merkel’den Erdoğan’a taziye telefonu

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Almanya Başbakanı <strong>Angela Merkel, </strong>Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı<strong> Tayyip Erdoğan</strong>'a taziye telefonu açtı.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak terör saldırılarını kınadı, taziyelerini iletti.</span></p>\r\n\r\n<p class="p2"> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/1/5/3/polis-durdurunca-canli-bomba-kendisini-boyle-patlatti/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n