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Dünya

Merkel'den Erdoğan'a red!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyareti öncesi Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da Türk okulları açılması yönündeki talebini geri çevirdi.

27 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyareti öncesi Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da Türk okulları açılması yönündeki talebini geri çevirdi. Merkel, "Türk öğrencilerin Almanya'da Türk okullarına gitmesi yönündeki öneriyi uygun bulmadığını" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyareti öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da Türk okulları açılması yönündeki talebini geri çevirdi. Merkel, "Türk öğrencilerin Almanya’da Türk okullarına gitmesi yönündeki öneriyi uygun bulmadığını" vurguladı.

Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Alman haftalık "Die Zeit"" gazetesine verdiği mülakatta, "Türkiye’de Alman liseleri var, Almanya’da neden Türk liseleri olmasın" diyerek Almanya’da Türk lise ve üniversiteleri kurulması isteğine olumsuz yanıt verdi.

Deutsche Welle’ye göre, "Passauer Neue Presse" gazetesine bir demeç veren Başbakan Merkel, "Almanya’daki Türk kökenli çocuk ve gençlerin Alman okullarına gitmesinin yerinde bir uygulama" olduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı, "Türk öğrencilerin Almanya’da Türk okullarına gitmesi yönündeki öneriyi uygun bulmadığını"nın altını çizdi.

Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın önerisi, Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Kenan Kolat tarafından da eleştirildi.

Kenan Kolat, "Die Welt" gazetesine verdiği demecinde, "Şayet Erdoğan bu önerisiyle, Almanya’da kurulacak liselerde sadece Türkçe eğitim yapılmasını teklif ediyorsa, biz bunu bir hata olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kolat, "Almanya’da iyi yetişmiş, kalifiye göçmenler istiyorsak, bu gençlerin Alman okullarına gitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.



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