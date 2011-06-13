-MERKEL'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA MESAJI BERLİN (A.A) - 13.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Merkel mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak, "Bu sonuç, son yıllarda kararlı bir şekilde sürdürdüğünüz modernleşme politikasının başarısını yansıtıyor. Siyasi ve ekonomik olarak sürekli bir şekilde ülkenizin gelişmesi için büyük girişimlerde bulundunuz" dedi. Politikasını sürdürmesinde Erdoğan'a başarılar dileyen Merkel mesajında, "İşbirliğimizin sürdürülmesine seviniyorum" ifadesine yer verdi.