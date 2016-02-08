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Merkel’den Erdoğan’a hat sorusu: Siz de yapabiliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı: O bir sanat

08 Şubat 2016 20:50

Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla görüşmek için Türkiye’ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan,  Külliye'nin koridorunda yer alan hat tablosuyla ilgili de Merkel'e bilgi verirken, Merkel'in "Siz de yazabiliyor musunuz" sorusuna Erdoğan, "O bir sanat" karşılığını verdi.

Hürriyet’in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde, görüşme öncesine ait görüntü paylaşıldı. Buna göre, Erdoğan, Merkel'i Almanca "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.  Salonda bulunan, Antalya'daki G-20 Zirvesi'ne ait fotoğrafa bakan Merkel, Erdoğan'a "Sonuçtan memnun kaldınız mı" sorusunu yöneltti. Erdoğan da "Çok memnun kaldık" yanıtını verdi. 

Erdoğan, Külliye'nin koridorunda yer alan hat tablosuyla ilgili de Merkel'e bilgi verdi. Merkel'in "Siz de yazabiliyor musunuz" sorusuna Erdoğan, "O bir sanat" karşılığını verdi.

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