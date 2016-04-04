Merkel'den Erdoğan şiirine eleştiri



Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel’in pazar akşamı telefonda görüştüğü Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile söz konusu şiirin "bilinçli olarak kırıcı bir metin"den ibaret olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Görüşmede Merkel’in ZDF kanalının söz konusu şiir konusunda geri adım atmasına dikkat çektiğini kaydeden Seibert, bunun yanı sıra Başbakan'ın federal hükümetin düşünce ve basın özgürlüğüne verdiği "yüksek değerin" de bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Seibert, bir gazetecinin "Merkel’in Davutoğlu’ndan söz konusu program nedeni ile özür mü dilediği" yönündeki sorusunu da "Bu konuda söylenecek her şeyi söyledim" diyerek yanıtsız bıraktı. Seibert, Merkel-Davutoğlu görüşmesinin ana konusunun AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

ZDF'ten geri adım

Alman komedyen ve sunucu Jan Böhmermann iki gün önce yayınlanan "Neo Magazin Royale" adlı programında "aşağılayıcı eleştiri" anlamına gelen "Schmähkritik" adlı bir şiir okumuştu. ZDF kanalı ise söz konusu parodinin ZDF'in kalite ve mizah anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkartmıştı. ZDF Program Direktörü Dr. Norbert Himmler, mizahın da bir sınırı olduğunu ve bu parodi ile bu sınırın aşıldığını belirtmişti. Himmler, Böhmermann ile görüşüp söz konusu bölümün yayından çıkarıldığını duyurmuştu.

Kışkırtıcı parodileri ile tanınan genç sunucu Böhmermann da şiirin Almanya’da hicvin sınırlarını ortaya koymak amacında olduğunu kaydetti.

Böhmerman bu şiirle Türkiye’nin Almanya’daki yayınlara yönelik müdahalesine tepki göstermişti. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, bir süre önce Alman NDR televizyonunda yayınlanan extra 3 programında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hicveden video nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.