Merkel'den 'dinleme'ye destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, istihbarat örgütlerince yapılan "dinleme"lere destek geldi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, istihbarat teşkilatlarının vatandaşların güvenliği için çalışması gerektiğini belirterek, gizli servislerin telefon veya çeşitli iletişim araçlarını dinlemelerini savundu.

Haberalma teşkilatlarının, vatandaşların güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayan Merkel, gizli servisler olmadan ülkelerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğini kaydetti.

Merkel, dinlemeyle ilgili faaliyetlerin eski Doğu Alman Güvenlik Teşkilatı ile kıyaslanmaması gerektiğini belirterek, demokratik devletlerdeki istihbarat şeklinin farklı olduğuna işaret etti.

İstihbarat birimlerinin koordinasyonunun ilgili bakan tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Merkel, her gizli servis raporunu bizzat okumadığını söyledi.

ABD ile Almanya'nın sıkı müttefik olduğunun altını çizen Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın yaptığı dinlemeleri ilk kez medyadan duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında olduğu yabancı elçilikleri dinlemesiyle ilgili skandalı deşifre eden eski CIA çalışanı Edward Snowden, geçen günlerde yaptığı açıklamada birçok istihbarat operasyonunda ABD ile birlikte hareket eden Almanya'yı suçlamış ve "Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) birçok Batı ülkesiyle olduğu gibi Almanlarla da aynı yatakta" ifadesini kullanmıştı.