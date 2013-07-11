T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'den 'dinleme'ye destek

Merkel, haftalık Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, terörist saldırıların engellenebilmesi için dinleme yapılmasının şart olduğunu, bunun çerçevesinin hukuki olarak çizildiğini anlattı

11 Temmuz 2013 10:27

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, istihbarat örgütlerince yapılan "dinleme"lere destek geldi.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, istihbarat teşkilatlarının vatandaşların güvenliği için çalışması gerektiğini belirterek, gizli servislerin telefon veya çeşitli iletişim araçlarını dinlemelerini savundu.

Haberalma teşkilatlarının, vatandaşların güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayan Merkel, gizli servisler olmadan ülkelerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğini kaydetti.

Merkel, dinlemeyle ilgili faaliyetlerin eski Doğu Alman Güvenlik Teşkilatı ile kıyaslanmaması gerektiğini belirterek, demokratik devletlerdeki istihbarat şeklinin farklı olduğuna işaret etti.

İstihbarat birimlerinin koordinasyonunun ilgili bakan tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Merkel, her gizli servis raporunu bizzat okumadığını söyledi.

ABD ile Almanya'nın sıkı müttefik olduğunun altını çizen Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın yaptığı dinlemeleri ilk kez medyadan duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında olduğu yabancı elçilikleri dinlemesiyle ilgili skandalı deşifre eden eski CIA çalışanı Edward Snowden, geçen günlerde yaptığı açıklamada birçok istihbarat operasyonunda ABD ile birlikte hareket eden Almanya'yı suçlamış ve "Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) birçok Batı ülkesiyle olduğu gibi Almanlarla da aynı yatakta" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

merkelalmanyadinlemetelekulak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24