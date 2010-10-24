-MERKEL'DEN DİN VURGUSU BERLİN (A.A) - 24.10.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman halkının kimlik, kültür ve dininin önemini yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir dönemi yaşadığını söyledi. Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) 60. kuruluş yılı nedeniyle Goslar kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, CDU'nun toplum içinde nasıl ortak hedefler ve ortak bir kimlik belirleyebileceği konusunda düşünmesi gerektiğini söyledi. Merkel, "Kendi kimliğimizin, kültürümüzün ve dinimizin yeteri kadar bilincine varamadığımız bir döneme girme tehlikesi yaşıyoruz" uyarısında da bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, bir ülkenin değerlerinin büyük ölçüde bilincinde olması durumunda başkalarından da o kadar çok saygı göreceğini kaydetti. Partisinin kapısının değerlerini benimseyen göçmenlere açık olduğunu ifade eden Merkel, "Onlar da CDU'nun yüzüdür. Bu yüzü de tüm çeşitliliği ile göstermek istiyoruz" diye konuştu.