T24 LogoT24 Logo
Dünya

MERKEL'DEN DİN VURGUSU BERLİN (A.A)

24 Ekim 2010 17:34

-MERKEL'DEN DİN VURGUSU BERLİN (A.A) - 24.10.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman halkının kimlik, kültür ve dininin önemini yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir dönemi yaşadığını söyledi. Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) 60. kuruluş yılı nedeniyle Goslar kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, CDU'nun toplum içinde nasıl ortak hedefler ve ortak bir kimlik belirleyebileceği konusunda düşünmesi gerektiğini söyledi. Merkel, "Kendi kimliğimizin, kültürümüzün ve dinimizin yeteri kadar bilincine varamadığımız bir döneme girme tehlikesi yaşıyoruz" uyarısında da bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, bir ülkenin değerlerinin büyük ölçüde bilincinde olması durumunda başkalarından da o kadar çok saygı göreceğini kaydetti. Partisinin kapısının değerlerini benimseyen göçmenlere açık olduğunu ifade eden Merkel, "Onlar da CDU'nun yüzüdür. Bu yüzü de tüm çeşitliliği ile göstermek istiyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24