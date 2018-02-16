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Merkel'den Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında açıklama

"Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu"

16 Şubat 2018 19:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması ile ilgili, "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından dolayı memnunum" dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye’de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi konusunda herkesin çaba harcadığını söyledi.

Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu." dedi.

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