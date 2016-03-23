Merkel’den Davutoğlu’na telefon

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştü. Görüşmede iki başbakanın, Türkiye ve Belçika'da gerçekleştirilen terör saldırılarını bir kez daha kınadığı ve terörizmle mücadeleyi işbirliği içerisinde kararlılıkla sürdürmenin önemini vurguladığı bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu, karşı tarafın talebi üzerine Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki başbakan, Türkiye ve Belçika'da gerçekleştirilen terör saldırılarını bir kez daha kınadığı görüşmede, terörizmle mücadeleyi işbirliği içerisinde kararlılıkla sürdürmenin önemini vurguladı.

Brüksel'de 18 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi'nde mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde ilerleyen göç alanındaki işbirliğini değerlendiren Davutoğlu ve Merkel, gerek düzensiz göçün ortaya koyduğu tehditlerin bertaraf edilmesi, gerek savaştan kaçan masum insanların hayatlarını kaybetmesinin önüne geçilmesi bağlamında anlaşmanın büyük bir fırsat ortaya koyduğunu dile getirdi.

İki başbakan, tüm tarafların işbirliğini dayanışma ruhu içerisinde sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.