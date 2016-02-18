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Merkel'den Davutoğlu'na taziye telefonu

Almanya Başbakanı, Ankara'daki saldırı dolayısıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu aradı

18 Şubat 2016 09:26

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenler için Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu arayarak taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

DHA’nın haberine göre, Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgide, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma dileklerini iletti. Başbakan Davutoğlu da olayın hemen ardından Almanya Başbakanı Merkel'in güçlü açıklamaları ve Brüksel'de düzenlenecek toplantının dayanışma ifadesi olarak ertelenmesi sebebiyle teşekkürlerini ilettiği öğrenildi. 

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