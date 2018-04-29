Merkel'den 'Büyükada' açıklaması: Alman hükümeti olarak kararı kınıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı aktivisti tutuklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Angela Merkel, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın "tamamen haksız" olduğunu söyleyen Merkel, "Alman hükümeti olarak bunu kınıyoruz" dedi.

Salı günü yaptığı açıklamada Merkel, kararın Türkiye'de "masum insanların adalet sisteminin çarkına takıldığına" başka bir örnek daha teşkil ettiğini belirtti.

10 insan hakları savunucusu İstanbul Büyükada'da yaptıkları toplantıdan sonra kaldıkları otelde gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta sonra mahkemeye çıkarılmışlardı. Aktivistlerden Steudtner dahil altısı tutuklanmış, dördünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Tutuklanan isimler arasında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser de bulunuyor.

Merkel, Steudtner ve tutuklanan diğer aktivistlerle "dayanışma içinde" olacaklarını söyledi.

Merkel, "Alman hükümeti salıverilmesi için her düzeyde, yapabileceği her şeyi yapacaktır" dedi.

Merkel'in bu yeni açıklamalarının Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimi tırmandırabileceği düşünülüyor.

Die Welt gazetesinin Türk-Alman asıllı muhabiri Deniz Yücel halen tutuklu bulunuyor.

Yücel, "örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile suçlanıyor.

Tutuklananlar arasında, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanı sıra İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun da yer alıyor.

Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, aktivistlere yönelik soruşturmanın "meşru olmadığını" ve kararın "Hakikat ve adalet gibi kavramların Türkiye'ye artık yabancı olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in partneri Magdalena Freudenschuss Reuters haber ajansına konuştu.

"Peter'ın Türkiye'yle hiçbir özel ilişkisi yoktu. Türkiye uzmanı bile değildi" diye açıklayan Magdalena Freudenschuss, ekibe insan hakları eğitimlerinde destek olmak amacıyla Peter Steudtner'in Büyükada'daki toplantıya katıldığını söyledi:

"Bu aktivistlerin dijital araçlarını kullanmayı öğrenmeleri, iletişimlerini yapılandırmaları ve kendilerini korumaları gerekiyor. Yani seminer bilişim yönetimi ve kendi sağlıklarını korumaları ile de ilgiliydi."