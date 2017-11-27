Merkel'den büyük koalisyon için SPD'ye teklif

Almanya'daki hükümet kurma krizi devam ederken Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yeniden koalisyon kurmak için adil görüşmeler yürütme teklifinde bulundu. SPD Başkanı Martin Schulz da CDU ile koalisyonu ihtimal dışında bırakmadı.

Pazartesi günü CDU'dan liderlerin Berlin'de bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapan Merkel, partisinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmeler gibi SPD ile de "ciddi, adanmış ve dürüst” görüşmeler sürdürmek istediğini ifade etti.

24 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında Merkel, FDP ve Yeşiller ile ön görüşmelerde bulunmuş, ancak bu görüşmeler FDP'nin çekilmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Yeni hükümet için öncelik konularına da değinen Merkel, bunların büyük şehirlerde olduğu gibi az nüfusa sahip yerlerdeki konut sıkıntısı, toplu taşıma olanakları ve tıbbi olanaklar ile okul kesintileri olduğunu belirtti. Merkel, hükümetin önümüzdeki dört sene içerisinde bu konularda halka bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa ve dünyadaki acil sorunlar

Başbakan ayrıca Avrupa ve dünyada ortaya çıkan acil sorunlar nedeniyle hükümet kurmanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Schulz, seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından seçimlerden ikinci büyük siyasi parti olarak çıkmalarına rağmen CDU/CSU ile büyük koalisyon kurmayacaklarını söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in baskısıyla SPD, hükümet ortağı olmama konusunda aldığı kesin karardan dönebileceği sinyallerini veriyor.

SPD Başkanı Schulz, CDU ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile bir koalisyon ihtimalini göz ardı etmezken, "Hiçbir seçenek tartışma dışı değil” dedi.

Hür Demokratlar ve Yeşiller ile bir koalisyon ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından yeni bir seçime gidilmesinin yanı sıra hükümeti kurmak için iki seçenek konuşuluyor. Bunlar, CDU/CSU ile SPD'nin büyük koalisyon oluşturması veya SPD'nin desteklemesiyle azınlık hükümetinin kurulması olarak sıralanıyor.

Cumhurbaşkanı, CDU/CSU ve SPD'yi buluşturacak

Steinmeier, bu perşembe günü Schulz, Merkel ve CSU'nun Başkanı Horst Seehofer'i ortak bir görüşme için Bellevue Sarayı'na davet etti.

Schulz, Berlin'deki bu görüşmenin ardından SPD yönetiminin cuma günü tekrar bir araya geleceğini ve ne şekilde ilerleyeceklerini ele alacaklarını söyledi.

Merkel, SPD ile büyük koalisyon kurmak için yapılacak ön görüşmelerin belirli önemli konularla birlikte kendi parti programlarından yol çıkılacağını söyledi.

Büyük koalisyon ihtimalini Alman birinci televizyon kanalı ARD'de değerlendiren CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, CDU'lu politikacıların Sosyal Demokratlı siyasetçilere zaman konusunda baskı yapmak istemediğini, o sebepten görüşmelerin yeni yılda başlayabileceğini belirtti.

dpa/DÇ/HS

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