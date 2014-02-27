Merkel'den 'birlikten güç doğar' mesajı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, perşembe günü İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, son dönem Avrupa Birliği karşıtı görüşlerin arttığı İngiltere'ye, AB'de kalma çağrısı yaptı.

Merkel, küreselleşme içinde bazı Avrupa Birliği üyelerinin etki göstermek için fazla küçük olduğuna dikkat çekerek, Avrupa Birliği içerisinde güçlü bir katılımı olan, güçlü bir İngiltere'ye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Merkel konuşmasında, Avrupa Birliği'nin tüm üyelerle birlikte güçlü olabileceği vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği'nin geleceğine dair beklentilerde iki ülkenin farklı görüşlerde olduğunu ifade eden Merkel, buna karşın Almanya ve İngiltere'nin rekabet gücü olan bir Avrupa Birliği hedefini paylaştığına dikkat çekti.

Konuşmasını, İngilizce ve Almanca olarak yapan Merkel, İngiltere'nin davetini, iki ülkenin yakın ilişkilerinin bir ifadesi olarak algıladığını belirtti. Merkel'in, İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştükten sonra Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı, akşam saatlerinde Berlin'e dönecek.