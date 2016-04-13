Merkel'den basın özgürlüğü vurgusu



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle komedyen Jan Böhmermann hakkında federal hükümetin vereceği karara ilişkin açıklamada bulundu. Merkel, komedyen hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını ne zaman vereceğine açıklık getirmedi. Merkel açıklamasında, 'Bu kararın verilmesi birkaç gün sürebilir, ancak haftalar sürmez' dedi.

Temel hakları hatırlattı

Merkel, federal hükümetin kararının Türkiye ile AB'nin mülteciler konusunda sağladığı anlaşma üzerinde etkili olmasını beklemediğini söyleyerek, "Bir tarafta Türkiye ile çok çeşitli işbirliğimiz var, buna AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması dahil, diğer tarafta ise bundan tamamen bağımsız olarak temel hakların korunmasını sağlamalıyız' dedi.

'Türkiye'den de talep edeceğiz'

Almanya Başbakanı AB üyesi bütün ülkelerin basın, düşünce ve gösteri özgürlüğü konusunda sağlam bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, "Bu konuların birbiriyle ilgisi yok. Yani Türkiye ile partner olarak bağlantılarımız açık. Basın özgürlüğü burada yürürlükte ve biz bunu Türkiye'de de talep edeceğiz" dedi. Türkiye'nin AB adayı bir ülke olarak AB değerlerini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmiş olduğunu kaydeden Merkel, federal hükümetin gazetecilere muamele ya da gösteriler konusunda eleştirileri olduğunda da bunları dile getireceğini belirtti.