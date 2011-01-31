-MERKEL'DEN BARIŞ SÜRECİ VURGUSU TEL AVİV (A.A) - 31.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır'da meydana gelen olayların ışığı altında, "İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecinin ilerletilmesinin özellikle önemli olduğunu" söyledi. Resmi bir ziyaret çerçevesinde, beraberinde kabinesinin yarısını oluşturan 10 bakanıyla birlikte İsrail'e gelen Almanya Başbakanının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'teki görüşmesinde, Netanyahu'dan, barış sürecine zarar veren Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini durdurmasını istediği belirtildi. Netanyahu'nun ise Merkel'in sözlerine karşılık, yerleşimlerin barışın önünde bir engel olmadığını savunduğu, kendi hükümeti döneminde yerleşim inşaatlarının, diğer dönemlerle karşılaştırıldığında azaldığını söylediği kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Netanyahu, ayrıca Merkel'e, müzakere masasına dönüşün ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının, Filistinlilere bağlı olduğunu ifade etti. Almanya ve İsrail başbakanlarının baş başa görüşmelerinin önemli bölümünü, Mısır'daki son duruma ayırdıkları bildirildi. -MERKEL: İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI BİZİM İÇİN DE BİR TEHDİT- Merkel ve Netanyahu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, basın toplantısında, "İran'ın nükleer programı İsrail için olduğu kadar bizim için de bir tehdit" dedi ve İran'ın nükleer programını durdurması gerektiğini kaydetti. Barış sürecine de değinen Merkel, gelecek birkaç ayın, barış süreci için çok önemli olacağının altını çizdi. -ALMANYA'YA ELEŞTİRİ- Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan Berlin mahreçli bir haberde ise Almanya'nın İran ile ticaretindeki artış eleştiri konusu oldu. Haberde, Merkel'in İsrail ziyaretiyle birlikte, bugün Frankfurt'ta başlayan ve Almanya ile İran arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik konferans nedeniyle İsrail'in Almanya'daki elçiliğinin ikinci adamı Emmanuel Nahşon'un sert eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Nahşon'un "Eğer, İran'a karşı uygulanan yaptırımları aşmak amacıyla yeni yollar bulmaya yönelik harcanan enerji yaptırımların uygulanmasında kullanılsaydı, İran'ın atom bombasına karşı uluslararası çabalara büyük yardımı olacaktı" dediği belirtildi. Haberde, ayrıca 2010 yılının ilk 10 ayında İran ile ticareti 4 milyar avroyu bulan Almanya'nın, bu ülke ile ticaretini azaltmaya yanaşmaması nedeniyle İsrail'in Almanya'daki temsilcilerinin tepkilerine yer verildi.