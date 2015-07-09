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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Balkan ülkelerine yardım sözü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci akınına maruz kalan Balkan ülkelerine destek sözü verdi.

09 Temmuz 2015 11:50


Almanya Başbakanı Merkel dün iki günlük Balkan gezisine çıktı. Merkel Sırbistan, Bosna ve Arnavutluk'u ziyaret ediyor.

Merkel, Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksander Vuçiç ile bir araya geldi. Merkel'e mülteci akınından yakınan Sırbistan Başbakanı Vuçiç, sorunun üstesinden gelebilmek için Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sınıra duvarlar örmenin çözüm olmadığına dikkat çeken Almanya Başbakanı Angela Merkel, Balkan ülkelerine destek vaadinde bulundu.

34 bin kişi iltica başvurusunda bulundu

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2015 yılı içinde iltica başvurusunda bulunanların sayısı 34 bine ulaştı.

Mülteci akınıyla başa çıkamayan Macaristan "geri kabulleri" düzenleyen Dublin kararnamesini askıya aldığını açıklamış, Brüksel'den gelen tepki üzerine geri adım atmıştı. Yılın ilk altı ayında 60 bin yabancı Macaristan'a sığındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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