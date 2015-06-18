Merkel’den Atina’ya reform uyarısı

Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesi

Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela

Merkel, Yunanistan'ın Avrupa'dan benzeri olmayan bir oranda dayanışma gördüğünü ve kreditörlerle

anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Başbakan Merkel, "İradenin olduğu yerde bir yol da vardır" dedi ve Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı olan tek

ülke olmadığını vurguladı. Merkel, İspanya, İrlanda, Portekiz ve Kıbrıs'ın “sancılı“reformları başarılı bir

şekilde uyguladığını ve doğru yolda olduklarını kaydetti.

Atina'dan da aynısını yapmasını

isteyen Merkel uzlaşıya istekli olduğu takdirde tüm çabaların Yunanistan'ın

Euro Bölgesi'nde kalmasına odaklandığını belirtti. Merkel, “Dayanışma ve sorumluluk el ele yürür“ dedi.

Maliye Bakanlarının toplantısı, Yunanistan'ın kurtarma paketinden 7.2 milyar euroluk yardımı alabilmesi için

yürütülen müzakereler kapsamında son şanslardan biri olarak değerlendiriliyor.

Merkel, ayrıca konuşmasında İngiltere'nin AB'den ayrılmasını istemediğini belirtti ve Londra'yı AB'de

güçlü bir partner olarak görmek istediğini söyledi.

