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Dünya
Deutsche Welle

Merkel’den Atina’ya reform uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel, Atina sorumlu davrandığı takdirde bir uzlaşının hala mümkün olduğuna inandığın bildirdi. Ancak Merkel, “sancılı” reformların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

18 Haziran 2015 20:22

Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesi
Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Yunanistan'ın Avrupa'dan benzeri olmayan bir oranda dayanışma gördüğünü ve kreditörlerle
anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.
Başbakan Merkel, "İradenin olduğu yerde bir yol da vardır" dedi ve Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı olan tek
ülke olmadığını vurguladı.  Merkel, İspanya, İrlanda, Portekiz ve Kıbrıs'ın “sancılı“reformları başarılı bir
şekilde uyguladığını ve doğru yolda olduklarını kaydetti.
Atina'dan da aynısını yapmasını
isteyen Merkel uzlaşıya istekli olduğu takdirde tüm çabaların Yunanistan'ın
Euro Bölgesi'nde kalmasına odaklandığını belirtti. Merkel, “Dayanışma ve sorumluluk el ele yürür“ dedi.
Maliye Bakanlarının toplantısı, Yunanistan'ın kurtarma paketinden 7.2 milyar euroluk yardımı alabilmesi için
yürütülen müzakereler kapsamında son şanslardan biri olarak değerlendiriliyor.
Merkel, ayrıca konuşmasında İngiltere'nin AB'den ayrılmasını istemediğini belirtti ve Londra'yı AB'de
güçlü bir partner olarak görmek istediğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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