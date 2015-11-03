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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den askeri çatışma uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizinin Balkan ülkelerini birbirine düşürmesinden endişe ettiğini söyledi.

03 Kasım 2015 14:29


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın mülteci akını karşısında Avusturya sınırını kapatmasının Balkanlar'da silahlı çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Darmstadt'taki toplantısında, Macaristan'ın Sırbistan sınırını kapatmasını izleyen olaylardan kazanılan tecrübelerin büyük kırılmalar olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Balkanlar'daki artan gerginlik nedeniyle mültecilerin izlediği Balkan rotasının yeniden ele alınmasını önerdiğini belirten Almanya Başbakanı bölgede yeniden askeri anlaşmazlık çıkmasını istemediğini ifade etti. Angela Merkel, “Karamsarlık yaymak istemem ama, en kısa zamanda kavgaya dönüşen tartışmalar kimsenin arzulayamayacağı gelişmelere yol açabilir”, dedi.

Balkan ülkelerindeki gerginlik

Balkanlar üzerinden devam eden mülteci akını bölge ülkeleri arasında gerginliğe yol açmıştı. Uzmanlar, Almanya'nın sınırlarını kapatması durumunda aynı güzergah üzerindeki diğer ülkelerin de aynı yola başvurabileceğini belirtiyorlar.

Merkel Darmstadt'taki konuşmasında, Macaristan sınırındaki tel örgüler nedeniyle mültecilerin Hırvatistan, Slovenya ve Romanya üzerinden gelmeye başladıklarını hatırlattı ve Almanya – Avusturya sınırının da kapatılması durumunda mültecilerin başka ülkeler üzerinde Almanya'ya gelmeye çalışacaklarını ve Almanya'nın mülteci krizine ortak çözüm bulunması için ağırlığını koymak durumunda olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı, Avrupa'nın mülteci krizine adım adım çözüm aranabileceğini ve bunun başarılabileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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