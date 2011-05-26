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Dünya

MERKEL'DEN ARAP ÜLKELERİNE DESTEK ÇAĞRISI BERLİN (A.A)

26 Mayıs 2011 14:41

-MERKEL'DEN ARAP ÜLKELERİNE DESTEK ÇAĞRISI BERLİN (A.A) - 26.05.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, siyasi reformların yaşandığı Arap ülkelerine destek olunması gerektiğini söyledi. Merkel, bugün Federal Meclis'te, Fransa'nın Deauville kentinde düzenlenecek olan G-8 zirvesi ile ilgili olarak yaptığı hükümet açıklamasında, Tunus ve Mısır gibi siyasi gelişmelerin yaşandığı ülkelerde, bu gelişmelerin ekonomik istikrarsızlık nedeni ile başarısız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın bu amaçla sözkonusu ülkelerin borçlarının silinmesini de düşünebileceğini ifade etti. G-8 zirvesinde, uluslararası mali kuruluşlarla birlikte nasıl bir yardım paketi hazırlanabileceği konusunda da konuşulacağını kaydeden Merkel, Arap ülkelerindeki reform çabalarına somut şekilde yardım edilmesi çağrısında bulundu. Merkel, G-8 ülkelerinin nükleer santrallerin güvenliği konusunda da öncü rol üstlenmesini isteyerek, dünyada var olan ve planlanan yeni nükleer santrallerin belirli uluslararası güvenlik standartlarına göre yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi. Almanya'nın en üst düzeyde güvenlik standartlarına uyulması, ayrıca iklimin korunmasıyla yenilenebilir enerji konusunda da öncü rol üstlenmek istediğini ifade eden Merkel, "Hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji çağına ulaşmak istiyoruz" dedi. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Frank-Walter Steinmeier ise Almanya'nın dış politikasında somut hiç bir plan olmadığını savunarak, "Dünya bizden daha fazla şey yapmamızı bekliyor" diye konuştu.

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