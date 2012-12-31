Merkel'den Almanlara 'zor günler' uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin ekonomik koşullarının 2013'te daha da zorlaşacağı uyarısında bulundu.

Yeni yıl mesajında Merkel ayrıca Euro Bölgesi borç krizinin de hâlâ devam ettiğini belirtti.

Merkel, sorunların kaynağına çözüm getirmeye yönelik uygulanan reformların sonuç doğurmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Merkel'in konuşması, Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin krizin en kötü günlerinin aşıldığına yönelik geçen haftaki yorumuyla tezat oluşturdu.

Merkel, bugün yayınlanacak konuşmasında Alman halkını daha sabırlı olmaya çağıracak.

Banttan yayınlanan yeni yıl mesajında Merkel, "Birçok kişinin yeni yıla kaygılı gireceğini biliyorum. Yeni yılda ekonomik koşullar kolaylaşmayacak, zorlaşacak. Ama bu durum moralimizi bozmamalı, tersine bizi kamçılamalı" dedi.

Almanya'nın refahını Avrupa Birliği'nin refahına bağlayan Merkel şöyle devam etti:

"Refah ve dayanışma bakımından doğru bir denge kurmamız gerekir. AB ülkelerinin borç krizi bu dengenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Uyguladığımız reformlar etki göstermeye başladı. Ama sabır göstermeye devam etmek zorundayız. Kriz aşılmış değil."



Almanlar 'temkinli'



Almanya Maliye Bakanı Schaeuble ise Bild gazetesine geçen hafta verdiği demeçte Yunanistan ve Fransa'daki olumlu gelişmeleri sıralayarak "Sanırım en zor günler geride kaldı" demişti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'nın Euro Bölgesi borç krizinde veznedar işlevi görmesini birçok Alman ve Merkel'in koalisyon hükümetindeki bazı muhafazakar milletvekilleri hoş karşılamıyor.

Uzmanlar, Almanların Euro Bölgesi'ne kurtarma paketleri sunulmasına temkinli yaklaştığını, ama genel olarak Merkel'in krizi ele alış biçimini onayladıklarını belirtiyor.

Hükümet Ekim ayında 2013 büyüme hedefini revize ederek yüzde 1,6'dan 1'e çekti.

Merkez Bankası ise Almanya'nın 2013 başlarında resessyona yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Merkel, 2012 yılında, 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranına sahip olduğunu vurguladı.

BBCTürkçe