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Dünya

Merkel’den AB’ye Türkiye’ye çağrısı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 5 Eylül (DHA)-  Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Ekim ayında yapacağı toplantıda Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğini söyledi

05 Eylül 2017 17:28

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 5 Eylül (DHA)-  Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Ekim ayında yapacağı toplantıda Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğini söyledi.
Merkel, 24 Eylül’de yapılacak seçimler öncesinde Federal Parlamento’nun son oturumunda yaptığı konuşmada, AB’nin gelecek ay yapacağı oturumda ele alınacak konular arasında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilip kesilmeyeceğinin bulunduğunu açıkladı.
AB ülkelerine seslenen Merkel, Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda farklı tavır sergilemekten ve tartışmaktan kaçınılması çağrısında bulundu. “Erdoğan’ın gözünün önünde tartışmaktan kaçınmalıyız” diyen Merkel ekledi, “Bu, Avrupa\'nın konumunu önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bunun yapılmaması konusunda sadece tavsiyelerde bulunabilirim”.
Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendirileceği mesajını da veren Angela Merkel, Alman vatandaşlarının tutuklanmasının federal hükümeti Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkilerini yeniden düzenlemeyi düşünmeye ittiğini söyledi.

 

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